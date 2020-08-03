В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. За сутки наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зарегистрировано во Львовской, Ивано-Франковской областях и в Киеве. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев (коронавирусного заболевания COVID-19 - ред.) зарегистрировано: во Львовской области - 138, в Ивано-Франковской области - 119 и в городе Киеве - 102", - отметил Степанов.
По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего за время пандемии в Украине зафиксировано 73 158 случаев коронавирусной болезни COVID-19: новых - 990 случаев, выздоровели - 39876 человек (+333 за сутки), умерло - 1738 человек (+13 за сутки), подозрения на болезнь получили - 126311 человек (+1072 за сутки).
В общем случаи выявлено:
▪️ Винницкая область - 2815 (+25);
▪️ Волынская область - 3949 (+61);
▪️ Днепропетровская область - 1438 (+17);
▪️ Донецкая область - 898 (0);
▪️ Житомирская область - 1948 (+27);
▪️ Закарпатская область - 5318 (+51);
▪️ Запорожская область - 846 (+23);
▪️ Ивано-Франковская область - 4914 (+119);
▪️ Кировоградская область - 711 (1);
▪️ г. Киев - 8554 (+102);
▪️ Киевская область - 3845 (+22);
▪️ Львовская область - 9921 (+138);
▪️ Луганская область - 128 (0);
▪️ Николаевская область - 642 (+21);
▪️ Одесская область - 3482 (+68);
▪️ Полтавская область - 459 (0);
▪️ Ровенская область - 6270 (+75);
▪️ Сумская область - 541 (+12);
▪️ Тернопольская область - 3113 (+27);
▪️ Харьковская область - 3950 (+88);
▪️ Херсонская область - 230 (0);
▪️ Хмельницкая область - 1189 (+9);
▪️ Черновицкая область - 6143 (+82);
▪️ Черкасская область - 954 (+5);
▪️ Черниговская область - 900 (+17).
Напомним, что за минувшие сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 990 человек, из них 91 ребенок и 44 медицинских работника.