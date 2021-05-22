В Киеве за сутки от коронавируса умерли 10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В столице за минувшие сутки обнаружили около 300 новых случаев заболевания коронавирусом, 10 человек умерло от заболевания. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"+298 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 204078). +10 летальных случаев от вируса (всего 5004). +1934 преодолели коронавирус (всего 142201)", - написал Кличко.
По данным мэра, за минувшие сутки в столице заболели COVID-19:
• 171 женщина в возрасте от 18 до 87 лет;
• 103 мужчины в возрасте от 18 до 86 лет;
• 13 девочек от 18 дней до 17 лет и 11 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет.
Кроме того, в больницы столицы госпитализировали 33 больных коронавирусом. А также 126 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Соломенском (93), Святошинском (56) и в Днепровском (33)", - отметил мэр.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 2179000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 21 мая, - 4,6 тысячи, что меньше, чем днем ранее. Умерло за сутки 178 человек.