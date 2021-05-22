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У Києві за добу від коронавірусу померло 10 людей

Київ • УНН

 • 16103 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. У столиці за минулу добу виявили близько 300 нових випадків захворювання на коронавірус, 10 людей померло від захворювання. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

У Києві за добу від коронавірусу померло 10 людей

Цитата

“+298 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 204 078). +10 летальних випадків від вірусу (загалом 5004). +1934 подолали коронавірус (загалом 142 201)”, — написав Кличко.

За даними мера, за минулу добу у столиці захворіли на COVID-19:

• 171 жінка віком від 18 до 87 років;
• 103 чоловіки віком від 18 до 86 років;
• 13 дівчаток від 18 днів до 17 років та 11 хлопчиків від 7 місяців до 17 років.

Окрім того, до лікарень столиці госпіталізували 33 хворих на коронавірус. А також 126 пацієнтів із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

“Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Солом’янському (93), Святошинському (56) та в Дніпровському (33)”, — зазначив мер.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,179 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 21 травня, — 4,6 тисячі, що менше, ніж днем раніше. Померло за добу 178 людей.

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