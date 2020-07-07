В Киеве за сутки коронавирус подтвердили у 63 человек, из них четверо - медики
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. В Киеве за последние сутки коронавирус подтвердили у еще 63 человек, из них четверо - медики. Трое больных за сутки умерли. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Количество киевлян, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось еще на 63 человека. Трое больных умерли", - сообщил Кличко.
По его данным, на сегодня в столице уже 5665 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Среди новых заболевших, по словам Кличко:
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- 30 женщин в возрасте от 19 до 71 лет
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- 28 мужчин в возрасте от 21 до 77 лет
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- 4 девочки от 3 до 17 лет и мальчик, которому 3 года.
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"Заболели в том числе и четверо медиков", - добавил мэр Киева
Также он сообщил, что за последние сутки в больницы столицы госпитализировали 6 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем медиков. Выздоровели за сутки 39 человек. Всего коронавирус преодолели 1848 жителей столицы.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Шевченковском районе - 15. В Соломенском - 11, в Днепровском районе - 10 случаев", - отметил Кличко.
Напомним, в Украине уже 49,6 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 564.