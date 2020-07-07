У Києві за добу коронавірус підтвердили у 63 людей, з них четверо - медики
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. У Києві за останню добу коронавірус підтвердили у ще 63 людей, з них четверо - медики. Троє хворих за добу померли. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Кількість киян, у яких за минулу добу виявили коронавірус, збiльшилась ще на 63 людини. Троє хворих померли", - повідомив Кличко.
За його даними, на сьогодні в столиці вже 5665 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Серед нових захворілих, зі слів Кличка:
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- 30 жiнок віком від 19 до 71 рокiв
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- 28 чоловіків віком від 21 до 77 рокiв
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- 4 дівчинки від 3 до 17 років і хлопчик, якому 3 роки.
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"Захворіли, зокрема, і четверо медиків", - додав мер Києва
Також він повідомив, що за останню добу до лікарень столиці госпіталізували 6 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем медиків. Одужали за добу 39 людей. Усього коронавірус подолали 1848 жителів столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили минулої доби в Шевченківському районі - 15. У Солом‘янському - 11. Та в Дніпровському районі - 10 випадків", - зазначив Кличко.
Нагадаємо, в Україні вже 49,6 тис. випадків COVID-19, за добу - 564.