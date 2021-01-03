В Киеве за сутки 370 случаев COVID-19: умер 21 человек

"Еще 370 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умер 21 человек. Всего коронавирус унес жизни 1 963 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 113 019", - сообщил Кличко.

По его словам, за прошедшие сутки заболели 216 женщин в возрасте от 19 до 82 лет и 143 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет. А также пять девочек от шести месяцев до 14 лет и шесть мальчиков от одного до 12 лет. Заболели, в частности, 50 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 46 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 181 человек. Всего коронавирус преодолели 40 234 жителя Киева.

"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 110, в Днепровском - 52, в Деснянском районе - 46 случаев, - отметил мэр Киева. - Не пренебрегайте своим здоровьем. Придерживайтесь элементарных правил! Берегите себя!" - сообщил городской голова.

Как сообщал УНН, в Украине на 8 часов 3 января зафиксировано уже 1,074 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост за 2 января - более 4 тысяч, что меньше, чем сутками ранее.