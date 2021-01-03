У Києві за добу 370 випадків COVID-19: померла 21 людина
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У столиці коронавірус минулої доби виявили у 370 киян. Внаслідок захворювання COVID-19 померла 21 людина. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Ще 370 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померла 21 людина. Усього коронавірус забрав життя 1963 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 113 019", - повідомив Кличко.
З його слів, за минулу добу захворіли: 216 жінок віком від 19 до 82 років і 143 чоловіка віком від 18 до 93 років. А також п'ять дівчаток від шести місяців до 14 років та шість хлопчиків від одного до 12 років. Захворіли, зокрема, 50 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 46 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужала за минулу добу 181 людина. Усього коронавірус подолали 40 234 мешканця Києва.
"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 110, у Дніпровському — 52, в Деснянському районі — 46 випадків, - зазначив мер Києва. - Не нехтуйте своїм здоров‘ям. Дотримуйтеся елементарних правил! Бережіть себе!" – повідомив міський голова.
Як повідомляв УНН, в Україні на 8 годину 3 січня зафіксовано вже 1,074 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст за 2 січня – понад 4 тисячі, що менше, ніж добою раніше.