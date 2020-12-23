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В Киеве втрое возросло количество обращений из-за домашнего насилия

Киев • УНН

 • 15472 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. По сравнению с прошлым годом количество обращений касательно домашнего насилия в Киеве выросло втрое. Так, с начала года зарегистрировано более 22 тысяч обращений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В Киеве втрое возросло количество обращений из-за домашнего насилия

“С начала этого года в полицию и Киевского городского центра гендерного равенства, противодействия и предотвращения насилия поступило 22688 обращений относительно домашнего насилия”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что год назад город начал активную работу по противодействию и предотвращению насилия. За это время создан “Телефон доверия” и открыты две комнаты кризисного реагирования, постоянно проводятся информационные кампании, что способствует разрушению стереотипов о домашнем насилии.

“Если сравнивать статистику с прошлым годом, то количество обращений выросло в три раза. Это означает, что о насилии уже не боятся говорить, поскольку уже созданы механизмы защиты от обидчика. Большую роль играет и психологическая поддержка наших специалистов в Центре гендерного равенства. За год на „Телефон доверия“ обратились 4105 человек. Из них — 492 мужчин. Также к психологам на очных консультациях обратилось 730 человек. Мужчин из них — 147. То есть от домашнего насилия страдают не только женщины, но и мужчины и дети”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что “кризисными комнатами” воспользовались 70 человек, из которых 40 — женщины и 30 — дети. В частности, комнатой на левом берегу Киева, которая была открыта около месяца назад, воспользовались 14 человек, из которых 8 — женщины.

Напомним, в Киеве на 3 месяца арестовали 37-летнего мужчину, который совершал психологическое насилие над своей матерью.

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