У Києві втричі зросла кількість звернень через домашнє насилля
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У порівнянні з минулим роком кількість звернень щодо домашнього насилля у Києві зросла втричі. Так, з початку року зареєстровано понад 22 тисячі звернень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
“Із початку цього року до поліції та Київського міського центру гендерної рівності, протидії та запобігання насильству надійшло 22 688 звернень щодо домашнього насильства”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що рік тому місто розпочало активну роботу з протидії та запобігання насильству. За цей час створено “Телефон довіри” та відкрито дві кімнати кризового реагування, постійно проводяться інформаційні кампанії, що сприяє руйнуванню стереотипів про домашнє насильство.
“Якщо порівнювати статистику з минулим роком, то кількість звернень зросла втричі. Це означає, що про насильство вже не бояться говорити, оскільки вже створено механізми захисту від кривдника. Велику роль грає і психологічна підтримка наших спеціалістів у Центрі гендерної рівності. За рік на „Телефон довіри“ звернулося 4105 людей. Із них — 492 чоловіків. Також до психологів на очних консультаціях звернулося 730 осіб. Чоловіків із них — 147. Тобто від домашнього насильства страждають не тільки жінки, а й чоловіки та діти”, — йдеться у повідомленні.
Додається, що “кризовими кімнатами” скористалися 70 осіб, із яких 40 — жінки і 30 — діти. Зокрема, кімнатою на лівому березі Києва, яку було відкрито близько місяця тому, скористалися 14 осіб, із яких 8 — жінки.
Нагадаємо, у Києві на 3 місяці арештували 37-річного чоловіка, який вчиняв психологічне насилля над своєю матір’ю.