В Киеве всем жителям вернули водоснабжение
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Водоснабжение вернули всем жителям столицы, половина из них – уже с теплом. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.
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“Водоснабжение вернули всем жителям столицы. Половина киевлян — уже с теплом и мы работаем, чтобы восстановить его всем жителям города. С энергоснабжением сейчас 2/3 киевлян. Но графики аварийных отключений используются. Ибо дефицит электроэнергии – значителен. И энергетики просят и в дальнейшем экономить”, — отметил мэр.
Напомним
Сегодня, 17 декабря, утром, возобновило работу киевское метро.