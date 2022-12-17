В Киеве всем жителям вернули водоснабжение

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“Водоснабжение вернули всем жителям столицы. Половина киевлян — уже с теплом и мы работаем, чтобы восстановить его всем жителям города. С энергоснабжением сейчас 2/3 киевлян. Но графики аварийных отключений используются. Ибо дефицит электроэнергии – значителен. И энергетики просят и в дальнейшем экономить”, — отметил мэр.

Напомним

Сегодня, 17 декабря, утром, возобновило работу киевское метро.