У Києві всім мешканцям повернули водопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Водопостачання повернули всім мешканцям столиці, половина з них – вже з теплом. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.
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“Водопостачання повернули всім мешканцям столиці. Половина киян — вже з теплом і ми працюємо, щоб відновити його всім жителям міста. З енергопостачанням наразі 2/3 киян. Але графіки аварійних відключень застосовуються. Бо дефіцит електроенергії- значний. І енергетики просять і надалі економити”, — зазначив мер.
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Сьогодні, 17 грудня, зранку, відновило роботу київське метро.