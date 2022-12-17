У Києві всім мешканцям повернули водопостачання

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“Водопостачання повернули всім мешканцям столиці. Половина киян — вже з теплом і ми працюємо, щоб відновити його всім жителям міста. З енергопостачанням наразі 2/3 киян. Але графіки аварійних відключень застосовуються. Бо дефіцит електроенергії- значний. І енергетики просять і надалі економити”, — зазначив мер.

Нагадаємо

Сьогодні, 17 грудня, зранку, відновило роботу київське метро.