В Киеве разоблачили мошенницу, которая на туристических путевках обманула семьи более чем на 300 тысяч грн
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Столичной прокуратурой сообщено о подозрении мошеннице, которая обманула 15 семей на общую сумму более 330 тысяч гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
“Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 7 сообщено о подозрении мошеннице, которая обманула 15 семей на общую сумму более 330 тысяч гривен”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что подозреваемая лично и через знакомых распространяла заведомо ложную информацию о продаже туристических путешествий и оформления документов для отдыха в Египте и Турции по ценам ниже рыночных.
Однако, получив от потерпевших оплату за туристические услуги, злоумышленница никаких действий для их выполнения не совершала, а полученными денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению.
Отмечается, что таким образом в течение двух лет мошенница обманула 15 семей, которые планировали отдых за рубежом.
Действия злоумышленницы квалифицированы по ч. Ч. 1, 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Следствие в уголовном производстве продолжается.
Напомним, что в Киеве сообщено о подозрении мошеннице, которая обманула жителей столицы на около 4 млн гривен.