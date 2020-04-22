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У Києві викрили шахрайку, яка на туристичних путівках ошукала сім’ї на понад 300 тисяч грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Столичною прокуратурою повідомлено про підозру шахрайці, яка ошукала 15 сімей на загальну суму понад 330 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

“За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 7 повідомлено про підозру шахрайці, яка ошукала 15 сімей на загальну суму понад 330 тисяч гривень”, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що підозрювана особисто та через знайомих розповсюджувала завідомо неправдиву інформацію щодо продажу туристичних подорожей та оформлення документів для відпочинку у Єгипті та Туреччині за цінами, нижчими за ринкові.

Однак, отримавши від потерпілих оплату за туристичні послуги, зловмисниця жодних дій для їх виконання не вчиняла, а отриманими грошовими коштами розпоряджалась на власний розсуд.

Зазначається, що у такий спосіб впродовж двох років шахрайка ошукала 15 родин, які планували відпочинок за кордоном.

Дії зловмисниці кваліфіковано за ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України (Шахрайство). Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Слідство у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, що у Києві повідомлено про підозру шахрайці, яка ошукала жителів столиці на близько 4 млн гривень.

Українські Національні Новини

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