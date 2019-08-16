В Киеве разоблачили мужчину в торговле оружием и боеприпасами
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В столице злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы за торговлю оружием и боеприпасами. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
“Незаконный бизнес фигуранта пресекли сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции совместно со следователями Шевченковского управления полиции под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 10”, — говорится в сообщении.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, полицейские провели четыре оперативные закупки и санкционированные обыски в автомобиле и помещении злоумышленника.
Во время задержания подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли из его авто два предмета, внешне похожих на пистолеты, и более 90 патронов к ним. Вещественные доказательства направили на прохождение соответствующих экспертиз.
Задержанному сообщено о подозрении за незаконное обращение с оружием и боеприпасами. За указанное преступление предусмотрено наказание — до семи лет лишения свободы. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста.
Напомним, сотрудники СБУ разоблачили в Закарпатской области сбыт нарезного огнестрельного оружия и боеприпасов.