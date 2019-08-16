У Києві викрили чоловіка у торгівлі зброєю та боєприпасами
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У столиці зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі за торгівлю зброєю та боєприпасами. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
“Незаконний бізнес фігуранта припинили співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції спільно зі слідчими Шевченківського управління поліції під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 10”, — йдеться в повідомленні.
У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, поліцейські провели чотири оперативні закупки та санкціоновані обшуки у автомобілі та помешканні зловмисника.
Під час затримання підозрюваного поліцейські виявили та вилучили з його авто два предмети, ззовні схожі на пістолети, та понад 90 набоїв до них. Речові докази направили на проходження відповідних експертиз.
Затриманому повідомлено про підозру за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. За вказаний злочин передбачене покарання — до семи років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Нагадаємо, співробітники СБУ викрили у Закарпатській області збут нарізної вогнепальної зброї та боєприпасів.