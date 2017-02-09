В Киеве отремонтируют освещение моста Патона
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Киеве капитально отремонтируют сети архитектурно-декоративного освещения моста им. Е.О. Патона. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
Так, в Киеве капитально отремонтируют сети архитектурно-декоративного освещения моста им. Е.О. Патона через реку Днепр. Подписано соответствующее распоряжение КГГА № 122.
В рамках капитального ремонта запланировано заменить и модернизировать конструкции и оборудование сети архитектурно-декоративного освещения в связи с их физической изношенностью.
"Выполнение работ позволит привести сеть освещения в надлежащее состояние и улучшит благоустройство прилегающей территории", - отметил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Майзель.
Кроме того, согласно распоряжению КГГА №123, запланировано обустройство сети архитектурно-декоративной подсветки деревьев на Русановской набережной от моста им. Е.О. Патона через Днепр до ул. Флоренции в Днепровском районе.
Напомним, 18 февраля начнется ремонт на станции метро "Левобережная", который продлится до конца апреля.