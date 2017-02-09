У Києві відремонтують освітлення мосту Патона
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У Києві капітально відремонтують мережі архітектурно-декоративного освітлення мосту ім. Є. О. Патона. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Так, у Києві капітально відремонтують мережі архітектурно-декоративного освітлення мосту ім. Є. О. Патона через річку Дніпро. Підписане відповідне розпорядження КМДА № 122.
У рамках капітального ремонту заплановано замінити та модернізувати конструкції і обладнання мережі архітектурно-декоративного освітлення в зв’язку з їхньою фізичної зношеністю.
“Виконання робіт дозволить привести мережу освітлення в належний стан і поліпшить благоустрій прилеглої території”, — зазначив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Майзель.
Окрім того, відповідно до розпорядження КМДА № 123, заплановане будівництво мережі архітектурно-декоративного підсвічування дерев на Русанівській набережній від мосту ім. Є. О. Патона через річку Дніпро до вул. Флоренції у Дніпровському районі.
Нагадаємо, 18 лютого розпочнеться ремонт на станції метро “Лівобережна”, який триватиме до кінця квітня.