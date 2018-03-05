В Киеве открыли представительство Баварии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В Киеве открыли представительство свободной земли Бавария. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.
"Теперь Баварии в Украине станет еще больше. Украины в Баварии всегда было много. Открыли представительство немецкой земли в Киеве", - сообщил П.Климкин.
Отметим, как сообщает пресс-служба Киевской городской администрации, государственный министр по вопросам Европы и межрегиональных отношений Баварии Беата Мерк отметила, что договоренность о создании Бюро была достигнута менее года назад.
Теперь Баварии в Украине станет еще больше. Украина в Баварии всегда было много :) Открыли представительство немецкой земли в Киеве. pic.twitter.com/y7hIrcWKEr
- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 5 марта 2018