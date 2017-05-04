В Киеве открыли Eurovision Village
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Киеве состоялось торжественное открытие официальной фан-зоны Евровидение-2017 - Eurovision Village. Об этом сообщает корреспондент УНН.
В мероприятии приняли участие министр культуры Украины Евгений Нищук, мэр Киева Виталий Кличко и другие должностные лица.
Провели открытие известные ведущие Александр Педан и Каролина Ашион.
Выступая на церемонии, мэр Киева Кличко пожелал киевлянам наслаждаться музыкальным праздником и продемонстрировать гостям Евровидения, что Киев является настоящей европейской столицей.
"Я поздравляю всех в нашем Еврогородке! Наконец мы начинаем мероприятия и Киев становится европейской музыкальной столицей. Каждый, кто придет сюда, сможет посмотреть трансляции с главной локации Евровидения, почувствовать атмосферу праздника и получить много положительных эмоций! Уверен, что те, кто приедет к нам в гости, они не захотят уезжать и будут рассказывать потом дома о лучшем город в мире - Киеве", - обратился мэр к зрителям церемонии.
В свою очередь директор песенного конкурса от Европейского вещательного союза Надя Буркгардта поздравила Украину и Киев с началом проведения Евровидения и отметила, что в этом году Еврогородок на Крещатике является крупнейшей в истории конкурса фан-зоной.
Как сообщили в пресс-службе КГГА, городок на Крещатике располагается от пересечения с ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной. Одновременно на его территории может находиться около 12 000 человек. А в течение каждого дня - до 20 000 гостей конкурса.
В течение недели Евровидения там состоятся выступления украинских и зарубежных артистов, дискотеки, развлекательные шоу и многие другие мероприятия. На двух больших экранах будут вести трансляции вживую с главной арены конкурса.
Напомним, торжественное открытие "Евровидения-2017" в Киеве состоится 7 мая, полуфиналы 9 и 11, а финал 13 мая.