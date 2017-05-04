У Києві відкрили Eurovision Village
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У Києві відбулося урочисте відкриття офіційної фан-зони Євробачення-2017 – Eurovision Village. Про це повідомляє кореспондент УНН.
У заході взяли участь міністр культури України Євген Нищук, міський голова Києва Віталій Кличко та інші посадовці.
Провели відкриття відомі ведучі Олександр Педан та Кароліна Ашіон.
Виступаючи на церемонії, мер Києва Кличко побажав киянам насолоджуватися музичним святом та продемонструвати гостям Євробачення, що Київ є справжньою європейською столицею.
“Я вітаю всіх у нашому Євромістечку! Нарешті ми починаємо заходи і Київ стає європейською музичною столицею. Кожен, хто прийде сюди, зможе подивитися трансляції з головної локації Євробачення, відчути атмосферу свята та отримати багато позитивних емоцій! Впевнений, що ті, хто приїде до нас в гості, не хотітимуть від’їжджати та розказуватимуть потім вдома про найкраще місто в світі — Київ”, — звернувся мер до глядачів церемонії.
У свою чергу директор пісенного конкурсу від Європейської мовної спілки Надя Буркгардт привітала Україну та Київ з початком проведення Євробачення та відзначила, що цьогорічне Євромістечко на Хрещатику є найбільшою в історії конкурсу фан-зоною.
Як повідомили у прес-службі КМДА, містечко на Хрещатику простягнулося від перетину з вул. Богдана Хмельницького до вул. Прорізної. Одночасно на його території може перебувати близько 12 000 осіб. А протягом кожного дня — до 20 000 гостей конкурсу.
Протягом тижня Євробачення там відбудуться виступи українських та іноземних артистів, дискотеки, розважальні шоу та багато інших заходів. На двох великих екранах будуть трансляції наживо з головної арени конкурсу.
Нагадаємо, урочисте відкриття “Євробачення-2017” у Києві відбудеться 7 травня, півфінали 9 та 11, а фінал 13 травня.