В Киеве состоялся Торжественный парад ко Дню памяти и примирения
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Сегодня в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне состоялся Торжественный парад по случаю Дня памяти и примирения, 72-й годовщины Великой Победы с участием курсантов Военного лицея им. Ивана Богуна и учащихся лицея-интерната № 23 "Кадетский корпус", передает корреспондент УНН.
Парад проходил под музыкальное сопровождение духового оркестра лицея-интерната № 23. Также, ученики 2-10 классов, участники коллектива бального танца лицея исполнили вальс "Маки памяти", после чего символически отпустили в воздух красные шарики.
Курсанты военного училища возложили цветы к памятникам городов-героев, после чего кадеты на плац вынесли большой государственный флаг Украины как символ единства.
"Дети кадетского корпуса - это граждане нашего государства. И воспитываются они патриотами. Для нас главное, чтобы дети не забывали подвиги своих отцов и дедов. И то, что происходит сегодня в стране - мы должны знать, и должны быть настоящими защитниками нашего государства. Но, в первую очередь, сегодня был Парад Мира. Мы призываем к миру уже 4 года подряд и будем делать это и в дальнейшем", - сообщила директор лицея № 23 Наталья Головихина.
На Торжественный парад были приглашены Народный депутат ВР Украины, член комитета по вопросам свободы слова Юрий Павленко, представители Министерства обороны Украины и Государственной пограничной службы, а также ветераны.
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