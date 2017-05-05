У Києві відбувся Урочистий парад до Дня пам'яті та примирення
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Сьогодні у Національному музеї історії України у Другій світовій війні відбувся Урочистий парад з нагоди дня пам’яті та примирення, 72-ї річниці Великої Перемоги за участі курсантів Військового ліцею ім. Івана Богуна та учнів ліцею-інтернату № 23 “Кадетський корпус”, кореспондент УНН.
Парад проходив під музичний супровід духового оркестру ліцею-інтернату № 23. Також, учні 2-10 класів, учасники колективу бального танцю ліцею виконали вальс “Маки пам’яті”, після чого символічно відпустили у повітря червоні кульки.
Курсанти військового училища поклали квіти до пам’ятників міст-героїв, після чого кадети на плац винесли великий державний прапор України як символ єдності.
“Діти кадетського корпусу — це громадяни нашої держави. І виховуються вони патріотами. Для нас головне, щоб діти не забували подвиги своїх батьків та дідів. І те що відбувається сьогодні в країні — ми повинні знати, і повинні бути справжніми захисниками нашої держави. Але, в першу чергу, сьогодні був Парад Миру. Ми закликаємо до миру вже 4 років поспіль і будемо робити це й надалі”, — повідомила директор ліцею № 23 Наталія Головіхіна.
На Урочистий парад були запрошені Народний депутат ВР України, член комітету з питань свободи слова Юрій Павленко, представники Міністерства оборони України та Державної прикордонної служби, а також ветерани.
Раніше УНН повідомляв, що в Києві пройшло відкриття фестивалю військового патріотичного кіно “Позивний Зеніт”.