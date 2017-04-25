В Киеве состоялся благотворительный турнир "Кубок открытых сердец-2017"

Турнир инициировано Всеукраинской благотворительной организацией “Даун Синдром” с целью сбора средств для обеспечения “солнечных” детей возможностью заниматься в Центре раннего развития.

“По статистике, в Украине ежегодно рождается более 400 детей с синдромом Дауна. От 85% таких детей родители отказываются при рождении из-за искаженную информацию о возможностях этих детей.

А благодаря работе Центра и проведению турниров на „Кубок открытых сердец“ стали возможными бесплатные первичные консультации, работа в группах раннего сопровождения семей, консультации семей психологами, специальные индивидуальные и групповые занятия для детей с синдромом Дауна. В течение предыдущих лет помощь от таких мероприятий составила почти 1 000 000 гривен”, — сообщили в" М.С.Л.".