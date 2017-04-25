У Києві відбувся благодійний турнір “Кубок відкритих сердець-2017”
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Києві 22 квітня відбувся сьомий благодійний турнір з міні-футболу серед корпоративних команд “Кубок відкритих сердець-2017”, передає УНН з посиланням на прес-службу оператора державних лотерей “М.С.Л”, який виступив технічним партнером заходу.
Турнір ініційовано Всеукраїнською благодійною організацією “Даун Синдром” з метою збору коштів для забезпечення “сонячних” дітей можливістю займатися в Центрі раннього розвитку.
“За статистикою, в Україні щороку народжується понад 400 дітей із синдромом Дауна. Від 85% таких дітей батьки відмовляються при народженні через спотворену інформацію про можливості цих малюків.
А завдяки роботі Центру та проведенню турнірів на "Кубок відкритих сердець" стали можливими безкоштовні первинні консультації, робота у групах раннього супроводу сімей, консультації сімей психологами, спеціальні індивідуальні та групові заняття для дітей з синдромом Дауна. Протягом попередніх років допомога від таких заходів склала майже 1 000 000 гривень”, — повідомили в “М.С.Л.”.