У Києві відбувся благодійний турнір “Кубок відкритих сердець-2017”

Турнір ініційовано Всеукраїнською благодійною організацією “Даун Синдром” з метою збору коштів для забезпечення “сонячних” дітей можливістю займатися в Центрі раннього розвитку.

“За статистикою, в Україні щороку народжується понад 400 дітей із синдромом Дауна. Від 85% таких дітей батьки відмовляються при народженні через спотворену інформацію про можливості цих малюків.

А завдяки роботі Центру та проведенню турнірів на "Кубок відкритих сердець" стали можливими безкоштовні первинні консультації, робота у групах раннього супроводу сімей, консультації сімей психологами, спеціальні індивідуальні та групові заняття для дітей з синдромом Дауна. Протягом попередніх років допомога від таких заходів склала майже 1 000 000 гривень”, — повідомили в “М.С.Л.”.