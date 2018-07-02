В Киеве убит строитель столичной недвижимости Азарова
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В пятницу 29 июня в Дарницком районе столицы обнаружено тело Дмитрия Ржавского. Мужчина скончался от многочисленных колото-резанных ранений, предположительно, нанесенных ножом. Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.
По словам собеседника, изначально никто не придал происшествию особого значения, но после выяснилось, что убитый причастен к строительству столичной недвижимости, которая, вероятно, принадлежит семье бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.
Речь идет о “Патриарх-Холле” на Саксаганского, 80. Куратором строительства был Александр Ксенофонтов, который ранее попадал в поле зрение правоохранителей из-за нежелания рассчитываться с подрядчиками строительства.
По некоторым показаниям, у Ржавского были непростые отношения с Ксенофонтовым. Однако детальные обстоятельства, как и мотивы этого убийства, достоверно пока неизвестны.