У Києві вбили будівельника столичної нерухомості Азарова
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. У п'ятницю 29 червня в Дарницькому районі столиці виявлено тіло Дмитра Ржавського. Чоловік помер від численних колото-різаних поранень, ймовірно, нанесених ножем. Про це УНН повідомили джерела в правоохоронних органах.
За словами співрозмовника, спочатку ніхто не надав події особливого значення, але після з’ясувалося, що вбитий причетний до будівництва столичної нерухомості, яка, ймовірно, належить родині колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова.
Йдеться про “Патріарх-Холл” на Саксаганського, 80. Куратором будівництва був Олександр Ксенофонтов, який раніше потрапляв в поле зору правоохоронців через небажання розраховуватися з підрядниками будівництва.
За деякими свідченнями, у Ржавського були непрості відносини з Ксенофонтовим. Однак детальні обставини, як і мотиви цього вбивства, достовірно поки невідомі.