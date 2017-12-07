В Киеве грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Оболонском районе Киева в направлении города Вышгород грузовик “Renault” столкнулся с легковушкой “Renault Fluence”, водитель легковушки погиб. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции, передает УНН.
“Установлено, что на Минском проспекте в направлении города Вышгород произошло столкновение грузовика „Renault“ и легкового автомобиля „Renault Fluence“. От удара фуру развернуло поперек дороги. В результате ДТП водитель легковушки погиб”, — говорится в сообщении.
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Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и собирают всю возможную информацию о ДТП.
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