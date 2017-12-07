В Киеве грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибший

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 5740 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 18403 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 98456 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109753 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130241 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106438 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108086 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113214 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117420 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123200 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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В Киеве грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибший

В Киеве грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибший

Киев  •  УНН

 • 13834 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Оболонском районе Киева в направлении города Вышгород грузовик “Renault” столкнулся с легковушкой “Renault Fluence”, водитель легковушки погиб. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции, передает УНН.

“Установлено, что на Минском проспекте в направлении города Вышгород произошло столкновение грузовика „Renault“ и легкового автомобиля „Renault Fluence“. От удара фуру развернуло поперек дороги. В результате ДТП водитель легковушки погиб”, — говорится в сообщении.

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Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и собирают всю возможную информацию о ДТП.

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