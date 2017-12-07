У Києві вантажівка зіштовхнулась з легковиком, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. В Оболонському районі Києва у напрямку міста Вишгород вантажівка “Renault” зіштовхнулась з легковиком “Renault Fluence”, водій легковика загинув. Про це повідомляє прес-служба київської поліції, передає УНН.
“Встановлено, що на Мінському проспекті у напрямку міста Вишгород сталося зіткнення вантажівки „Renault“ та легкового автомобіля „Renault Fluence“. Від удару фуру розвернуло поперек дороги. У результаті ДТП водій легковика загинув”, — йдеться в повідомленні.
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Наразі на місці пригоди працюють правоохоронці та збирають усю можливу інформацію про ДТП.
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