В Киеве в этом году в школу пойдут более 30 тысяч первоклассников
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В Киеве в этом году в первый класс пойдет более 30 тысяч детей. Об этом корреспонденту УНН сообщили в департаменте образования и науки Киевской городской государственной администрации.
"По информации управления образования районных в городе Киеве государственных администраций, по состоянию на 16.08.2019 в учреждениях общего среднего образования сформировано 1140 первых классов, в которых зачислены 32828 учеников", - сообщили в департаменте.
Как отмечается, данное количество первоклассников не является окончательным, ведь зачисление детей в первые классы на свободные места продолжается до 30 августа.
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Напомним, в МОН посоветовали родителям первоклассников подавать документы в школы по месту жительства, а потом пытаться попасть в какую-то лучшую школу на свободные места.
Также УНН сообщал, что в новом учебном году учащиеся 9-х и 10-х классов получат новые учебные материалы, которые помогут им освоить финансовую грамотность.