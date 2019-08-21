У Києві цього року до школи підуть понад 30 тисяч першачків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Києві цього року до першого класу піде понад 30 тисяч дітей. Про це кореспонденту УНН повідомили в департаменті освіти і науки Київської міської державної адміністрації.
"За інформацією управлінь освіти районних у місті Києві державних адміністрацій, станом на 16.08.2019 в закладах загальної середньої освіти сформовано 1140 перших класів, до яких зараховано 32 828 учнів", - повідомили у департаменті.
Як зазначається, дана кількість першокласників не є остаточною, адже зарахування дітей до перших класів на вільні місця продовжується до 30 серпня.
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Нагадаємо, у МОН порадили батькам першокласників подавати документи до шкіл за місцем проживання, а потім намагатися потрапити до якоїсь кращої школи на вільні місця.
Також УНН повідомляв, що у новому навчальному році учні 9-х та 10-х класів отримають нові навчальні матеріали, що допоможуть їм освоїти фінансову грамотність.