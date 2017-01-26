В Киеве временно изменят маршрут ночного троллейбуса

Так, в связи с ремонтом контактной сети троллейбуса на улице Щербакивского (с 2:30 до 4:15), троллейбус №92Н, который отправляется по маршруту "Железнодорожный вокзал "Южный" - ул. Свободы", в 03:00 ночи 27 января, будет следовать по маршрутам:

- "Железнодорожный вокзал "Южный"" - ул. Черновола - ул. Сечевых Стрельцов - Подольский спуск - ул. Кирилловская - ул. Мостицкая - ул. Н.Ужвий - проспект Свободы;

- просп. Свободы - ул. Н.Ужвий - ул. Мостицкая - ул. Кирилловская - Подольский спуск - ул. Сечевых Стрельцов - ул. Черновола - "Железнодорожный вокзал "Южный".