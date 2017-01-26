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У Києві тимчасово змінять маршрут нічного тролейбусу

У Києві тимчасово змінять маршрут нічного тролейбусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Вночі 27 січня тимчасово буде змінено маршрут слідування нічного тролейбуса №92Н, що курсує від Залізничного вокзалу “Південний” до просп. Свободи. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

Так, у зв’язку з ремонтом контактної мережі тролейбуса на вулиці Щербаківського (з 02:30 до 04:15), тролейбус №92Н, який відправляється за маршрутом “Залізничний вокзал „Південний“ — просп. Свободи”, о 03:00 ночі 27 січня, слідуватиме за трасами:

— “Залізничний вокзал „Південний“” — вул. Чорновола — вул. Січових Стрільців — Подільський узвіз — вул. Кирилівська — вул. Мостицька — вул. Наталії Ужвій — проспект Свободи;

— просп. Свободи — вул. Наталії Ужвій — вул. Мостицька — вул. Кирилівська — Подільський узвіз — вул. Січових Стрільців — вул. Чорновола — “Залізничний вокзал “Південний”.

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