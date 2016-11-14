В Киеве временно отменили остановку троллейбусов №43 и автобусов №51
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Киеве с 15 ноября на осенне-зимний период отменяется остановка троллейбусов маршрута №43 и автобусов маршрутов №51. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
"С 15 ноября 2016 года на осенне-зимний период отменяется остановка троллейбусов маршрута № 43 и автобусов маршрутов № 51 "Улица Академика Филатова", на бульв. Дружбы Народов, которая действует по требованию с 1 апреля по 15 ноября 2016 года", - говорится в сообщении.