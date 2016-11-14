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15 марта, 19:03 • 110815 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154054 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129892 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122989 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108510 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103397 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100052 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 129280 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве временно отменили остановку троллейбусов №43 и автобусов №51

В Киеве временно отменили остановку троллейбусов №43 и автобусов №51

Киев • УНН

 • 6797 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Киеве с 15 ноября на осенне-зимний период отменяется остановка троллейбусов маршрута №43 и автобусов маршрутов №51. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.

"С 15 ноября 2016 года на осенне-зимний период отменяется остановка троллейбусов маршрута № 43 и автобусов маршрутов № 51 "Улица Академика Филатова", на бульв. Дружбы Народов, которая действует по требованию с 1 апреля по 15 ноября 2016 года", - говорится в сообщении.

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