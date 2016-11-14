У Києві тимчасово відмінили зупинку тролейбусів №43 та автобусів №51
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Києві з 15 листопада на осінньо-зимовий період відміняється зупинка тролейбусів маршруту №43 та автобусів маршрутів №51. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
“З 15 листопада 2016 року на осінньо-зимовий період відміняється зупинка тролейбусів маршруту № 43 та автобусів маршрутів № 51 „Вулиця Академіка Філатова“, на бульв. Дружби Народів, яка діє на вимогу з 1 квітня до 15 листопада 2016 року.”, — йдеться в повідомленні.