В Киеве временно не будут взиматься оплата за парковку на муниципальных площадках: причина
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Киеве временно не будут взимать оплату за парковку на муниципальных площадках. Это связано с обновлением договоров, информирует УНН со ссылкой на страницу КГГА в Telegram.
Цитата
"Оплату парковки на площадках КП "Киевтранспарксервис" временно приостановлено до завершения юридических процедур, связанных с обновлением договоров. Изменения будут отражены в приложении "Киев Цифровой". О возобновлении оплаты за парковку горожанам сообщат заранее", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что инспекторы по парковке временно не будут штрафовать водителей за неуплату парковки. В то же время власти города призвали водителей парковаться в соответствии с Правилами дорожного движения, в специально отведенных для этого местах, поскольку за нарушение ПДД предусмотрены штрафы, которые продолжают действовать.
Кроме этого, КГГА напомнила, что на улицах Киева работают "парковщики"-мошенники, которые требуют у водителей наличные. О таких случаях надо сообщать в полицию.
Напомним
В Киеве с 1 апреля возобновила работу станция метро "Гидропарк".