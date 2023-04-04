В Киеве временно не будут взиматься оплата за парковку на муниципальных площадках: причина

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"Оплату парковки на площадках КП "Киевтранспарксервис" временно приостановлено до завершения юридических процедур, связанных с обновлением договоров. Изменения будут отражены в приложении "Киев Цифровой". О возобновлении оплаты за парковку горожанам сообщат заранее", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что инспекторы по парковке временно не будут штрафовать водителей за неуплату парковки. В то же время власти города призвали водителей парковаться в соответствии с Правилами дорожного движения, в специально отведенных для этого местах, поскольку за нарушение ПДД предусмотрены штрафы, которые продолжают действовать.

Кроме этого, КГГА напомнила, что на улицах Киева работают "парковщики"-мошенники, которые требуют у водителей наличные. О таких случаях надо сообщать в полицию.

Напомним

В Киеве с 1 апреля возобновила работу станция метро "Гидропарк".