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У Києві тимчасово не стягуватимуть оплату за паркування на муніципальних майданчиках: причина

У Києві тимчасово не стягуватимуть оплату за паркування на муніципальних майданчиках: причина

Київ • УНН

 • 1316441 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Києві тимчасово не стягуватимуть оплату за паркування на муніципальних майданчиках. Це пов'язано з оновленням договорів, інформує УНН з посиланням на сторінку КМДА у Telegram.

Цитата

"Оплату паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс" тимчасово призупинено до завершення юридичних процедур, пов'язаних з оновленням договорів. Зміни будуть відображені у додатку "Київ Цифровий". Про відновлення оплати за паркування містян повідомлять завчасно", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що інспектори з паркування тимчасово не штрафуватимуть водіїв за несплату паркування. Водночас влада міста закликала водіїв паркуватися відповідно до Правил дорожнього руху, у спеціально відведених для цього місцях, оскільки за порушення ПДР передбачені штрафи, які продовжують діяти.

Крім цього, КМДА нагадала, що на вулицях Києва працюють "паркувальники"-шахраї, які вимагають у водіїв готівку. Про такі випадки треба повідомляти поліцію.

Нагадаємо

У Києві з 1 квітня відновила роботу станція метро "Гідропарк".

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