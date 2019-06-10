В Киеве и области объявили штормовое предупреждение

"В ближайший час и до конца суток 10 июня гроза (I уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.



Как сообщал УНН, в Киевской области завтра переменная облачность. Ночью без осадков, днем отдельные кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 15-20 °, днем 28-33 °. 12-13 июня переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 16-21 °, днем 29-34 °. 14 июня без осадков, 15 июня местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 15-20 °, днем 28-33 °