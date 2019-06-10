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У Києві та області оголосили штормове попередження

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. У Києві та області оголосили штормове попередження. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 10 червня гроза (І рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синоптики. 

Як повідомляв УНН, у Київській області завтра мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень окремі короткочасні дощі з грозами. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°. 12-13 червня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 29-34°. 14 червня без опадів, 15 червня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°

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