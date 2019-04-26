В Киеве и области дожди до конца месяца - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Завтра в Киеве переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10 °, днем 22-24 °. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укргидрометцентра.
"В Киевской области завтра переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11 °, днем 20-25 °. 28-29 апреля переменная облачность. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер 28 апреля юго-западный, 3-8 м/с; 29 апреля северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12 °; днем 28 апреля 18-23 °, 29 апреля снижение до 12-17°. 30 апреля - 1 мая временами дождь. Температура ночью 5-10 °, днем 10-15 °", - сообщили синоптики.
Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз на начало мая .