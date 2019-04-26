В Киеве и области дожди до конца месяца - синоптики

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Завтра в Киеве переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10 °, днем 22-24 °. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укргидрометцентра.