У Києві та області дощитиме до кінця місяця - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Завтра у Києві мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 22-24°. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
"У Київській області завтра мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 20-25°. 28-29 квітня мінлива хмарність. Короткочасні дощі, місцями грози. Вітер 28 квітня південно-західний, 3-8 м/с; 29 квітня північно-східний 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°; вдень 28 квітня 18-23°, 29 квітня зниження до 12-17°. 30 квітня - 1 травня часом дощ. Температура вночі 5-10°, вдень 10-15°", - повідомили синоптики.
Як повідомляв УНН, синоптики дали прогноз на початок травня.