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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Киеве и Львове задержали банду фальсификаторов акцизных марок

В Киеве и Львове задержали банду фальсификаторов акцизных марок

Киев  •  УНН

 • 5616 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Правоохранители разоблачили многомиллионную схемы по изготовлению и реализации поддельных марок акцизного налога на водочную и табачную продукцию. За время функционирования незаконного механизма злоумышленники успели реализовать подделок на 20 миллионов гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что организовали противоправный бизнес жители Львовской и Киевской областей. Подделки злоумышленники изготовляли на промышленном оборудовании в двух подпольных цехах во Львовской области.

Еженедельно дельцы печатали более 2 миллионов фальшивых марок акцизного сбора. Сбывали поддельные спецзнаки заказчикам по всей Украине через один из негосударственных почтовых сервисов и через курьеров.

В результате деятельности фальсификаторов происходила масштабная легализация алкосурогата и контрафактных сигарет, которая несла риски здоровью и жизни граждан.

Правоохранители задержали 11 злоумышленников в Киеве и Львове, в том числе организаторов сделки. Во время обысков на незаконных типографиях изъято более 3 тонн поддельных акцизных марок, оборудование для их изготовления, черновую бухгалтерию, средства, полученные от противоправной деятельности. Сейчас задержанным осуществлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 с. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) Уголовного кодекса Украины.

В Соломенский районный суд города Киева направлено обвинительные акты по 8 фигурантам дела.

Напомним, подпольные цеха во Львовской области выпустили поддельные акцизы на 51 млн гривен.

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