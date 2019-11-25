У Києві та Львові затримали банду фальшувальників акцизних марок
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Правоохоронці викрила багатомільйонну схеми із виготовлення та реалізації підроблених марок акцизного податку на горілчану і тютюнову продукцію. За час функціонування незаконного механізму зловмисники встигли реалізувати підробок на 20 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
Оперативники спецслужби встановили, що організували протиправний бізнес жителі Львівської та Київської областей. Підробки зловмисники виготовляли на промисловому обладнанні у двох підпільних цехах на Львівщині.
Щотижня ділки друкували понад 2 мільйони фальшивих марок акцизного збору. Збували підроблені спецзнаки замовникам по всій Україні через один із недержавних поштових сервісів та через кур'єрів.
Внаслідок діяльності фальшувальників відбувалася масштабна легалізація алкосурогату та контрафактних цигарок, що несла ризики здоров’ю та життю громадян.
Правоохоронці затримали 11 зловмисників у Києві та Львові, у тому числі організаторів оборудки. Під час обшуків на незаконних типографіях вилучено понад 3 тонни підроблених акцизних марок, обладнання для їх виготовлення, чорнову бухгалтерію, кошти, отримані від протиправної діяльності. Наразі затриманим здійснено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 с. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) Кримінального кодексу України.
До Солом’янського районного суду міста Києва скеровано обвинувальні акти щодо 8 фігурантів справи.
Нагадаємо, підпільні цехи на Львівщині випустили підроблені акцизи на 51 млн гривень.