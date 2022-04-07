В Киеве и Киевской области остается угроза ракетных ударов - Грузевич

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"Сегодня ситуация в Киеве и Киевской области стабильная. Единственное, что остается - это угроза нанесения ракетных ударов противника. Да, их стало меньше, но такая угроза еще существует. Поэтому пренебрегать, когда объявляется воздушная тревога - не надо. Надо соблюдать соответствующие правила", - сказал Грузевич.

Детали

Кроме того, он сообщил, что в течение двух дней в Киеве, совместными действиями поймано 16-ть ДРГ.

"Мы думаем, что тихо - но он здесь есть (противник - ред.). Покидая нашу область он оставил диверсионные группы, вчера мы провели зачистку одного района, поймали одну группу. Горсть датчиков - по которым наводятся ракеты. То есть пренебрегать правилами безопасности - не надо", - сказал Грузевич.

Он отметил, что нужно быть осторожными, потому что случаются в этих группах и завербованные украинцы.

"Да, большинство из Донецкой и Луганской областей, но все же они украинцы. Когда и как завербованы, разбираются другие структуры. Но, к большому сожалению, в войне с россией на стороне противника действуют наши этнические украинцы", - рассказал Грузевич.

Дополнение

Мэр Киева Виталий Кличко призвал людей пока что не возвращаться в столицу, ведь еще остается вероятной угроза обстрелов города оккупантами.

Как писал УНН, военные Вооруженных сил Украины восстановили контроль над частью населенных пунктов на Киевщине и Черниговщине.