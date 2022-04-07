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У Києві та Київській області залишається загроза ракетних ударів - Грузевич

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Ситуація в Києві та Київській області стабільна, проте залишається загроза завдання ракетних ударів противником. Про це повідомив бригадний генерал, заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

У Києві та Київській області залишається загроза ракетних ударів - Грузевич

Цитата

"Сьогодні ситуація в Києві й Київській області стабільна. Єдине, що залишається - це загроза нанесення ракетних ударів противника. Так, їх стало менше, але така загроза ще існує. Тому нехтувати, коли оголошується повітряна тривога – не треба. Треба дотримуватись відповідних правил", - сказав Грузевич.

Деталі

Окрім того, він повідомив, що протягом двох днів у Києві, спільними діями спіймано 16-ть ДРГ.

"Ми думаємо, що тихо – але він тут є (противник – ред.). Покидаючи нашу область він залишав диверсійні групи, вчора ми провели зачистку одного району, спіймали одну групу. Жменя датчиків – по яких наводяться ракети. Тобто нехтувати правилами провітреної безпеки – не треба", - сказав Грузевич.

Він зазначив, що потрібно бути обережними, тому що трапляються в цих групах й завербовані українці.

"Так, більшість з Донецької й Луганської областей, але ввсе ж таки вони українці. Коли і як завербовані, розбираються інші структури. Але, на превеликий жаль, у війні з росією на стороні противника діють наші етнічні українці", - розповів Грузевич.

Доповнення

Мер Києва Віталій Кличко закликав людей поки що не повертатися в столицю, адже ще залишається ймовірною загроза обстрілів міста окупантами.

Як писав УНН, військові Збройних сил України відновили контроль над частиною населених пунктів на Київщині та Чернігівщині.

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