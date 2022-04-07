У Києві та Київській області залишається загроза ракетних ударів - Грузевич

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"Сьогодні ситуація в Києві й Київській області стабільна. Єдине, що залишається - це загроза нанесення ракетних ударів противника. Так, їх стало менше, але така загроза ще існує. Тому нехтувати, коли оголошується повітряна тривога – не треба. Треба дотримуватись відповідних правил", - сказав Грузевич.

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Окрім того, він повідомив, що протягом двох днів у Києві, спільними діями спіймано 16-ть ДРГ.

"Ми думаємо, що тихо – але він тут є (противник – ред.). Покидаючи нашу область він залишав диверсійні групи, вчора ми провели зачистку одного району, спіймали одну групу. Жменя датчиків – по яких наводяться ракети. Тобто нехтувати правилами провітреної безпеки – не треба", - сказав Грузевич.

Він зазначив, що потрібно бути обережними, тому що трапляються в цих групах й завербовані українці.

"Так, більшість з Донецької й Луганської областей, але ввсе ж таки вони українці. Коли і як завербовані, розбираються інші структури. Але, на превеликий жаль, у війні з росією на стороні противника діють наші етнічні українці", - розповів Грузевич.

Доповнення

Мер Києва Віталій Кличко закликав людей поки що не повертатися в столицю, адже ще залишається ймовірною загроза обстрілів міста окупантами.

Як писав УНН, військові Збройних сил України відновили контроль над частиною населених пунктів на Київщині та Чернігівщині.