В Киеве будут судить похитительницу младенца
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Оболонский районный суд Киева передано на рассмотрение по существу уголовное производство в отношении женщины, которая осенью прошлого года похитила младенца, оставленного отцом в коляске возле детского сада. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
"Киевской местной прокуратурой №5 завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении 20-летней жительницы Киева по обвинению в похищении малолетнего ребенка... обвинительный акт в отношении похитительницы направлено в Оболонский районный суд Киева для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Действия злоумышленницы квалифицированы по ч.2 ст.146 (похищение человека) Уголовного кодекса Украины.
Во время досудебного следствия подозреваемая полностью признала свою вину в совершении этого преступления. Свой поступок молодая женщина объяснила желанием оставить ребенка себе и выдавать за свою.
Как отметили в прокуратуре, заключением экспертизы подозреваемая признана вменяемой. За совершенное ей грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, 20 октября прошлого года злоумышленница похитила в Оболонском районе столицы двухмесячного ребенка, которого оставил без присмотра отец.
На следующий день благодаря помощи неравнодушных граждан и оперативной работе Оболонского управления полиции похитительницу было задержано в селе Новоселки Вышгородского района Киевской области. Младенца в удовлетворительном состоянии вернули родителям.