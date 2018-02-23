У Києві судитимуть викрадачку немовляти

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. До Оболонського районного суду Києва передано на розгляд по суті кримінальне провадження щодо жінки, яка восени минулого року викрала немовля, залишене батьком у візку біля дитячого садка. Про це повідомляє прес-служба прокуратури м.Києва, передає УНН.

“Київською місцевою прокуратурою №5 завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно 20-річної мешканки Києва за обвинуваченням у викраденні малолітньої дитини... обвинувальний акт відносно викрадачки скеровано до Оболонського районного суду м.Києва для розгляду по суті”, — йдеться у повідомленні.

Дії зловмисниці кваліфіковано за ч.2 ст.146 (викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Під час досудового слідства підозрювана повністю визнала свою вину у вчинені цього злочину. Свій вчинок молода жінка пояснила бажанням залишити дитину собі та видавати за власну.

Як зазначили у прокуратурі, висновком експертизи підозрювана визнана осудною. За вчинене їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 20 жовтня минулого року зловмисниця викрала із дитячого садка в Оболонському районі столиці двомісячну дитину, яку залишив без нагляду батько.

Наступного дня завдяки допомозі небайдужих громадян та оперативній роботі Оболонського управління поліції викрадачку було затримано в селі Новосілки Вишгородського району Київської області. Немовля у задовільному стані повернули рідним батькам.

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