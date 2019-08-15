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В Киеве будут судить участников банды, причастных к серии ограблений

Киев  •  УНН

 • 9100 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Столичной прокуратурой завершено следствие в отношении банды гастролеров, причастных к серии дерзких ограблений в Киеве и Одессе. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

“Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева завершено досудебное следствие в отношении участников организованной преступной группы, которые подозреваются в совершении ряда дерзких ограблений в Киеве и Одессе”, — говорится в сообщении.

Указанную преступную группу, в состав которой входили ранее судимые граждане Грузии и Украины, 1976, 1983, 1985 и 1989 рождения, задержали в декабре прошлого года после совершения очередного нападения на предпринимателя.

Так, 6 декабря 2018 года злоумышленники напали на киевлянина, который перед тем обменял значительную сумму средств в обменном пункте. Нападавшие дождались, когда автомобиль потерпевшего остановился на перекрестке, разбили боковое стекло, отобрали рюкзак с 420 тыс. гривен и скрылись. В ходе задержания, которое произошло “по горячим следам”, подозреваемые оказали сопротивление правоохранителям и угрожали применить гранату. Кроме того, двое из нападавших, пытаясь скрыться на автомобиле, совершили наезд на работника полици. Полицейские в ответ применили табельное оружие, в результате чего один из подозреваемых получил огнестрельное ранение.

В ходе документирования преступной деятельности указанной ОПГ установлено, что в период с января по декабрь 2018 года подозреваемые совершили на территории Киева и Одессы 2 разбойных нападения и 2 грабежа, в ходе которых завладели средствами потерпевших на общую сумму более 2,2 миллиона гривен.

Во время совершения преступлений злоумышленники использовали средства маскировки лиц и внешности, а также металлические предметы для разбития стекла в автомобилях и повреждения покрышек колес.

“Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенный группой лиц), ч. 5 ст. 186 (грабеж, совершенный в особо крупных размерах или организованной группой), ст. 257 (бандитизм), ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия), ч. 4 ст. 345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа тяжкого телесного повреждения) УК Украины и трем из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Относительно четверного члена группы, который находится в розыске, следственным судьей предоставлено разрешение на задержание”, — сообщили в прокуратуре.

В настоящее время следствие в уголовном производстве завершено. После ознакомления подозреваемых и их защитников с материалами досудебного расследования обвинительный акт будет направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершенное злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

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