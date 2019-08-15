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У Києві судитимуть учасників банди, причетних до серії пограбувань

У Києві судитимуть учасників банди, причетних до серії пограбувань

Київ • УНН

 • 9102 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Столичною прокуратурою завершено слідство відносно банди гастролерів, причетних до серії зухвалих пограбувань у Києві та Одесі. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Києва.

“За процесуального керівництва прокуратури міста Києва завершено досудове слідство відносно учасників організованої злочинної групи, які підозрюються у вчиненні ряду зухвалих пограбувань у Києві та Одесі”, — йдеться в повідомленні.

Вказану злочинну групу, до складу якої входили раніше судимі громадяни Грузії та України, 1976, 1983, 1985 та 1989 років народження, затримали у грудні минулого року після вчинення чергового нападу на підприємця.

Так, 6 грудня 2018 року зловмисники напали на киянина, який перед тим обміняв значну суму коштів в обмінному пункті. Нападники дочекались, коли автомобіль потерпілого зупинився на перехресті, розбили бокове скло, відібрали рюкзак з 420 тис. гривень та втекли. У ході затримання, яке відбулося “по гарячих слідах”, підозрювані чинили опір правоохоронцям та погрожували застосувати гранату. Крім того, двоє з нападників, намагаючись втекти на автомобілі, здійснили наїзд на працівника поліції. Поліцейські у відповідь застосувати табельну зброю, внаслідок чого один з підозрюваних отримав вогнепальне поранення.

У ході документування злочинної діяльності вказаної ОЗГ установлено, що у період з січня по грудень 2018 року підозрювані вчинили на території Києва та Одеси 2 розбійні напади та 2 пограбування, у ході яких заволоділи коштами потерпілих на загальну суму понад 2,2 мільйона гривень.

Під час вчинення злочинів зловмисники використовували засоби маскування обличь та зовнішності, а також металеві предмети для розбиття скла в автомобілях та пошкодження покришок коліс.

“Зловмисникам повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187 (розбій, спрямований на заволодіння майном в особливо великих розмірах, вчинений групою осіб), ч. 5 ст. 186 (грабіж, вчинений в особливо великих розмірах або організованою групою), ст. 257 (бандитизм), ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання зброї), ч. 4 ст. 345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тяжкого тілесного ушкодження) КК України та трьом з них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Відносно четверного члена групи, який перебуває у розшуку, слідчим суддею надано дозвіл на затримання”, — повідомили в прокуратурі.

На даний час слідство у кримінальному провадженні завершено. Після ознайомлення підозрюваних та їх захисників з матеріалами досудового розслідування обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті. За вчинене зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, трьох учасників банди затримали у грудні 2018 року.

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