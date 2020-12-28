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В Киеве будут судить хирурга, деятельность которого привела к смерти двухлетнего мальчика

Киев • УНН

 • 16541 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Киеве в суд направлено обвинительное заключение в отношении врача по факту ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, повлекшее смерть ребенка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

В Киеве будут судить хирурга, деятельность которого привела к смерти двухлетнего мальчика

"Киевской местной прокуратурой № 5 направлен в суд обвинительный акт в отношении врача-хирурга одной из киевских детских больниц по факту ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, повлекшее смерть ребенка (ч. 2 ст. 140 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Установлено, что в феврале 2020 года в детскую больницу поступил 2-летний мальчик с диагнозом "инородное тело пищевода, желудочно-кишечное кровотечение под вопросом". Врач-хирург, который находился на дежурстве, в нарушение требований приказа по маршрутам госпитализации, направил мальчика в общую хирургию для обследования ребенка педиатром. Только через 10 часов после поступления ребенка в больницу дежурный врач назначил проведение осмотра слизистой оболочки пищевода (ФГДС), во время которого у ребенка возникла острая сердечная недостаточность с последующим наступлением смерти.

"Согласно заключению эксперта, между наступлением смерти мальчика и имеющимися дефектами в оказании ему медицинской помощи существует прямая причинно-следственная связь в виде бездействия врача, а именно - не проведение определенных исследований при поступлении ребенка в медицинское учреждение и на протяжении его дальнейшего пребывания в отделении. Обвинительный акт в отношении врача направлен в Оболонский районный суд города Киева для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщал УНН ранее, врачу-хирургу одной из киевских детских больниц сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшее смерть 2-летнего мальчика.

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