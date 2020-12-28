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У Києві судитимуть хірурга, діяльність якого призвела до смерті дворічного хлопчика

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Києві до суду скеровано обвинувальний акт стосовно лікаря за фактом неналежного виконання своїх професійних обов’язків, що спричинило смерть дитини. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

У Києві судитимуть хірурга, діяльність якого призвела до смерті дворічного хлопчика

"Київською місцевою прокуратурою № 5 скеровано до суду обвинувальний акт відносно лікаря-хірурга однієї із київських дитячих лікарень за фактом неналежного виконання своїх професійних обов’язків, що спричинило смерть дитини (ч. 2 ст. 140 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що у лютому 2020 року до дитячої лікарні поступив 2-річний хлопчик з діагнозом "стороннє тіло стравоходу, шлунково-кишкова кровотеча під питанням". Лікар–хірург, який перебував на чергуванні, в порушення вимог наказу щодо маршрутів госпіталізації, направив хлопчика в загальну хірургію для обстеження дитини педіатром. Лише через 10 годин після надходження дитини до лікарні черговий лікар призначив проведення огляду слизової оболонки стравоходу (ФГДС), під час якої у дитини виникла гостра серцева недостатність із подальшим настанням смерті.

"Згідно висновку експерта, між настанням смерті хлопчика та наявними дефектами у наданні йому медичної допомоги існує прямий причинно-наслідковий зв'язок у вигляді бездіяльності лікаря, а саме – не проведення певних досліджень при надходженні дитини до медичного закладу та упродовж його подальшого перебування у відділенні. Обвинувальний акт відносно лікаря скеровано до Оболонського районного суду міста Києва для розгляду по суті", - йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як повідомляв УНН раніше, лікарю-хірургу однієї із київських дитячих лікарень повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть 2-річного хлопчика.

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